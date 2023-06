Prima notte tranquilla per Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Una prima notte definita “tranquilla” da fonti sanitarie per Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri al San Raffaele per essere sottoposto ad accertamenti programmati e dovuti alla sua "patologia ematologica".

Il leader di Forza Italia è tornato nella struttura milanese, da cui era stato dimesso lo scorso 19 maggio, dopo un ricovero di 45 giorni dovuto ad una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

Il bollettino medico, firmato da Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, assieme al collega Fabio Ciceri, venerdì 9 maggio riportava come la decisione rispondesse “a criteri clinici di normale pratica in medicina” e non fosse correlata "ad alcuna criticità né allarme”.

Accanto all'ex premier è rimasta sempre presente la compagna e deputata azzurra Marta Fascina. Tante le telefonate ricevute e la vicinanza dei vertici del centrodestra.

Rinviato il vertice con i ministri di Forza Italia ad Arcore.