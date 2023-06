Proseguono gli sbarchi a Lampedusa: oltre mille persone in 24 ore. All'hotspot 1300 ospiti

Con le condizioni meteo favorevoli aumentano gli sbarchi sulle coste italiane. Sono circa 1.100 i naufraghi giunti nelle ultime 24 ore a Lampedusa. Ieri sono stati circa 870 a sbarcare sull'isola, nella notte invece sono arrivati in 218, questi ultimi si trovavano a bordo di piccole imbarcazioni, presumibilmente tutte partite dalle coste tunisine.

E sono 1.359 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, ieri, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, erano state trasferite 430 persone. Per oggi, mentre la Prefettura di Agrigento attende conferma dell'arrivo a Lampedusa della nave Diciotti che dovrebbe imbarcare 600 migranti, è stato già disposto il trasferimento, in mattinata, di 232 persone con il traghetto Galaxy che in serata arriverà a Porto Empedocle.

Unicef: oltre 100.000 minorenni arrivati soli in Italia dal 2014, oltre 1.000 bambini sono morti quest'anno nel Mediterraneo

Dal 2014 a oggi sono stati oltre 100mila i minori non accompagnati arrivati via mare in Italia, con 6 mila solo quest'anno: lo rivela l'Unicef in un comunicato del 19 giugno.

Un dato parziale che non considera il numero dei minorenni rifugiati dall'Ucraina arrivati in Italia dall'inizio della guerra tuttora presenti, e di quanti arrivano invece dalle frontiere terresti - principalmente dalla cosiddetta rotta balcanica - non sistematicamente registrati. Si tratta di bambine/i e adolescenti spesso in fuga da conflitti e violenza che tentano di raggiungere l'Europa - a volte fermandosi in Italia, altre proseguendo verso altri Paesi per ricongiungersi con familiari o conoscenti - alla ricerca di sicurezza e condizioni di vita più dignitose.

Molti viaggi spesso non conoscono un esito positivo, ce lo ricordano i recenti naufragi di Cutro e, solo pochi giorni fa, al largo della Grecia. Solo lungo la rotta del Mediterraneo centrale - che si attesta essere ancora una delle più pericolose - dal 2014 si stima abbiano perso la vita oltre 21 mila persone, più di 1.000 solo quest'anno, tra cui molti bambini e bambine. Restano poi anche i rischi specifici: minorenni e donne sono tra le categorie più esposte a sfruttamento e violenza - inclusa la violenza di genere - in tutte le fasi del percorso migratorio. Questi dati sono probabilmente destinati a salire nei prossimi mesi, data l'incidenza di conflitti, crisi e disastri climatici che affliggono molti dei principali Paesi d'origine.