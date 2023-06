Putin ai leader africani: "Aperti a dialogo" per la pace ma "è l'Ucraina a non voler negoziare"

“Siamo aperti a un dialogo costruttivo con tutti coloro che vogliono attuare la pace sulla base dei principi di giustizia e di rispetto degli interessi legittimi delle parti”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin ai sette leader africani che lo hanno incontrato a San Pietroburgo questo pomeriggio per parlare di pace in Ucraina e per sottoporgli un piano in 10 punti. Da parte sua il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa non ha usato giri di parole: "Questa guerra deve finire. Deve essere risolta attraverso negoziati e mezzi diplomatici. Questa guerra sta avendo un impatto negativo sul continente africano e su molti altri Paesi del mondo". Con la controffensiva ucraina di fatto iniziata e dopo che il Vaticano ha messo in campo una missione per sondare la possibilità di dialogo tra Mosca e Ucraina, anche i leader africani tentano la carta diplomatica con una missione di alto livello che ieri, a Kiev, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky e che si conclude oggi a San Pietroburgo con il meeting con il leader del Cremlino.

Evgeny Biatov / RIA NOVOSTI / AFP Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato i leader degli stati africani

I 10 punti dell'iniziativa di pace africana L'iniziativa di pace africana per risolvere il conflitto in Ucraina comprende dieci punti, ha dichiarato il presidente sudafricano Ramaphosa. "Stiamo cercando la pace. Vorremmo cercare di mediare la pace tra Russia e Ucraina in questo conflitto. Vorremmo offrirvi dieci punti". Uno dei punti riguarda il fatto che tutte le parti in conflitto hanno diritto a garanzie di sicurezza. Il quarto punto si riferisce al fatto che gli autori del piano riconoscono la sovranità di tutte le parti in conflitto. Il sesto punto si riferisce alla "libera circolazione del grano attraverso il Mar Nero", in modo che non ci siano ostacoli. "Il terzo punto è che vorremmo vedere una de-escalation del conflitto. De-escalation da entrambe le parti. Perché l'escalation non favorisce i negoziati di pace. Quindi saremmo interessati a una de-escalation, in modo da poter trovare una via per la pace", ha aggiunto. Secondo indiscrezioni dei media internazionali, la proposta dei leader africani alle due parti prevede "misure di rafforzamento della fiducia". La Reuters, che ha letto il testo, ha riferito che le misure "mirano a facilitare la creazione di un ambiente favorevole a un cessate il fuoco e che consentirà alle parti di creare fiducia e di prendere in considerazione la formulazione delle loro strategie di ripristino della pace". La delegazione africana era composta dal presidente sudafricano Cyryl Ramaphosa, dal presidente senegalese, Macky Sall, quello dello Zambia, Hakainde Hichilema. I leader di Uganda, Egitto e Congo-Brazzaville si sono ritirati all'ultimo momento dalla visita e hanno invece inviato rappresentanti.

