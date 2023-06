Putin: "Russia ingannata, stiamo valutando di ritirarci dall'accordo sul grano"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto oggi a Mosca, durante un incontro con i corrispondenti di guerra, che sta valutando di abbandonare l'accordo sul grano del Mar Nero, perché non sono state attuate le parti dell'intesa che riguardano le esportazioni russe e perché Kiev starebbe utilizzando i corridoi marittimi per lanciare attacchi con droni alla flotta russa. “La Russia è stata 'ingannata'' e per questo ”stiamo valutando di ritirarci da questo accordo sul grano - ha detto il leader russo - molte condizioni che dovevano essere applicate non sono state rispettate".

L'accordo è stato raggiunto a Istanbul lo scorso 15 luglio e prevedeva una parte sull'esportazione dei fertilizzanti russi. Putin ha poi aggiunto che discuterà dell'intesa nell'incontro in programma con i leader africani il 17 giugno a San Pietroburgo, e che la Russia è pronta a garantire forniture di grano ai Paesi più poveri "gratuitamente".

Riguardo ai piani futuri della Russia, Putin ha rivelato che questi dipendono dall'esito della controffensiva ucraina e che al termine di questa si valuterà la situazione a quel punto. "Tutto dipenderà dai potenziali che si formeranno alla fine di questa cosiddetta controffensiva. Questa è la domanda chiave... E noi guarderemo quale sarà la situazione e, a partire da questa, prenderemo ulteriori provvedimenti. Abbiamo piani di natura diversa, a seconda della situazione che si svilupperà quando riterremo necessario fare qualcosa", ha concluso Putin.

Per arrivare a una risoluzione del conflitto secondo Putin, l'Occidente dovrebbe smettere di fornire armi all'Ucraina. "E noi capiamo che la chiave per risolvere i problemi è dalla loro parte. Se vogliono davvero che il conflitto odierno finisca attraverso i negoziati, devono prendere una sola decisione: interrompere la fornitura di armi e attrezzature. Tutto qui", ha detto Putin durante l'incontro con i corrispondenti di guerra.

Il leader russo ha poi ammesso che l'esercito di Mosca manca di munizioni e droni ad alta precisione anche se la qualità delle armi russe sta migliorando. Putin ha detto che la Russia ha aumentato la sua produzione di armi fondamentali di 2,7 volte nell'ultimo anno. Il leader del Cremlino ha puntato l'indice contro l'Occidente, accusandolo di comprare armi all'Ucraina.

In ogni caso, secondo Putin le perdite dell'Ucraina sono state 10 volte superiori a quelle della Russia. Il presidente russo ha poi sostenuto che l'Ucraina avrebbe perso più di 160 dei suoi carri armati, mentre la Russia ne ha persi 54., in più L'Ucraina avrebbe perso anche il 25-30% dei veicoli forniti da altri paesi.