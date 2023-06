Pyongyang accusa: "Stati Uniti e Corea del Sud spingono l'area sull'orlo di una guerra nucleare"

Stati Uniti e Corea del Sud “stanno facendo il possibile per innescare una guerra nucleare”. A ventiquattro ore di distanza dal grande raduno nello stadio di Pyongyang in occasione del “Giorno della Lotta contro l'imperialismo americano”, il ministro degli Esteri della Corea del Nord paragona la situazione attuale nella penisola a quella che scatenò la guerra di Corea del 1950-53, di cui ricorre in questi giorni l'anniversario.

In un rapporto pubblicato dall'Istituto per gli studi americani del ministero degli Esteri nordcoreano, Pyongyang critica Washington e Seul per il loro "delirante confronto militare anticomunista" e le "minacce retoriche", affermando che continuerà a rafforzare le sue capacità di autodifesa.

"Tali mosse bellicose degli Stati Uniti hanno spinto le tensioni militari nella penisola coreana e nell'Asia nordorientale, già sprofondate in una situazione estremamente instabile, sull'orlo di una guerra nucleare", si legge nel rapporto in lingua inglese pubblicato dall'agenzia di Stato KCNA.

Secondo la Corea del Nord, gli Stati Uniti stanno "ricorrendo a preoccupanti atti ostili, invadendo senza ritegno la sovranità e la sicurezza" del Paese più che mai quest'anno e hanno raggiunto una soglia che non può più essere tollerata.

Pyongyang ha poi avvertito che una guerra nella penisola "si espanderebbe rapidamente in una guerra mondiale e in una guerra termonucleare senza precedenti al mondo", causando "le conseguenze più catastrofiche e irreversibili" alla pace e alla sicurezza nella regione e nel resto del mondo.

La Corea del Nord continuerà ad accelerare gli sforzi per rafforzare "le sue capacità di autodifesa per salvaguardare la propria sovranità", a meno che gli Stati Uniti non ritirino la loro "anacronistica politica ostile" e la persistente minaccia militare contro il Nord, si legge ancora nel rapporto.