Rai, Soldi: "Indebitamento a 580 milioni, urge piano industriale"

Il piano industriale, il contratto di servizio, la qualità dell'informazione, il finanziamento pubblico, l'offerta crossmediale. Sono alcune delle questioni prioritarie affrontate dai vertici Rai, la presidente Marinella Soldi, l'Ad Roberto Sergio, e il direttore generale Giampaolo Rossi, nel corso dell'audizione in Commissione di Vigilanza Rai, questa mattina a Montecitorio. "Vorrei trasferirvi un senso di urgenza. L'azienda, pur avendo chiuso l'ultimo bilancio in pareggio, affronta una situazione di indebitamento pari a 580milioni di euro nel 2022. Per un rinnovo necessario delle forme di finanziamento, serve un piano industriale credibile e realistico da approvare a stretto giro e tassativamente non oltre il 2023", ha detto la presidente Rai.

Poi il tema del gender gap. "Abbiamo ottenuto in azienda una significativa riduzione del gender gap. Uno sforzo non fatto in occasione delle ultime nomine - ha sottolineato Soldi - in particolare alle testate, dove sono stati scelti tutti uomini. Uno strappo grave alle policy di genere aziendali ratificate dal Cda un anno fa", ha detto la presidente.

Altra questione prioritaria per l'azienda è quella della qualità dell'informazione, un "tema prioritario di sostenibilità secondo i nostri stakeholder. Ritengo che proprio in risposta a questa chiara indicazione, ma anche in considerazione del dettato della Convenzione in vigore e delle Linee guida del prossimo Contratto di Servizio, sia necessaria per Rai una rinnovata attenzione alla qualità dei propri prodotti informativi, in un'ottica di trasparenza e responsabilità - ha ricordato Soldi - in linea con i servizi pubblici europei, e tenendo conto del mutamento di abitudini e bisogni informativi degli utenti, del dilagare di disinformazione e fake news, e delle potenziali evoluzioni normative dello European Media Freedom Act".

Un tema che "deve responsabilmente essere preso in carico a tutti i livelli aziendali, - ha aggiunto - a partire dallo stesso CdA, con il supporto anche degli strumenti di monitoraggio già previsti, dal Qualitel ai report dell'Osservatorio di Pavia".

C'è poi il nodo dei finanziamenti. "Nessun Paese europeo oggi fa a meno di una media company finanziata pubblicamente. I servizi pubblici di alcuni paesi, in assenza di risorse aggiuntive, per finanziare un'inevitabile trasformazione digitale hanno dovuto fare scelte lucide ma amare. Confidiamo nell'azionista e nel lavoro di questa consiliatura perché questo non sia necessario per la Rai", ha osservato la presidente in audizione.

L' ad Roberto Sergio: “Pluralismo, è una parola chiave”

"Sono un orgoglioso dipendente della Rai, che conosce l'azienda nel suo interno, che è ben consapevole dell'importanza del ruolo che la concessionaria riveste nel sistema sociale ed economico del nostro Paese", ha detto l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in audizione davanti alla commissione di Vigilanza.

Sergio ha parlato della necessità di un rinnovato impulso alle attività dell'azienda. "L'ampiezza e la rilevanza strategica degli impegni che ci attendono, insieme al limitato tempo a disposizione, mi hanno indotto a imprimere, in linea con le aspettative, un avvio a ritmo veloce. Abbiamo individuato alcune precondizioni per dare un rinnovato impulso alle attività a livello editoriale e industriale", ha sottolineato Sergio. "In primis, come misura organizzativa centrale, si è immediatamente riattivato il Comitato editoriale, la cabina di regia che ha come obiettivo il coordinamento del core business aziendale - ha proseguito -. Lo presiedo personalmente, affiancato dal direttore generale e dai responsabili delle direzioni di genere e dai direttori di Marketing e Distribuzione. Le nuove abitudini di consumo, la pluralità delle piattaforme richiedono un'attenzione mirata alle preferenze del singolo utente, ma non viene meno, anzi ne viene rafforzata, la necessità che tutti i prodotti emessi o pubblicati con il marchio Rai, e l'offerta nel suo complesso, debbano rispettare i principi essenziali del servizio pubblico stabiliti dal nostro ordinamento nazionale e comunitario e di settore, e mi riferisco a quelli emanati da Ebu".

Sergio ha poi evidenziato che "a ritmo serrato, stiamo elaborando i palinsesti che presenteremo il 7 luglio a Napoli, in omaggio ai 60 anni del Centro di Produzione TV". Sulla questione del finanziamento l'ad ha osservato che l' attuale sistema del canone in bolletta è "assolutamente da preferire", ma l'aspetto fondamentale, anche per ciò che riguarda eventualmente la decisione per un nuovo modello è “la tempestività” che “riduce i rischi di incertezza sia nei confronti dei cittadini sia nei confronti degli stakeholder a vario titolo coinvolti”.

Sergio, nel suo intervento, ha ricordato come il canone sia "la fonte primaria e caratteristica del servizio pubblico, che procura quasi il 70% delle risorse complessive di gruppo" e che questo "è il più basso tra i principali Paesi europei".

Inoltre, "la percentuale del canone ordinario pagata dall’utente per il finanziamento del servizio pubblico (sicuramente l’utente ignora che sta sostenendo anche attività extra Rai) che arriva nelle casse della Rai è ancora lontana da quella dei principali Servizi Pubblici Europei, che possono fare affidamento su risorse pubbliche di gran lunga più elevate di quelle, cumulative, da canone e pubblicità su cui può contare la Rai", ha sottolineato Sergio.

Nell'affrontare il tema della parità di genere, l'ad ha ribadito che si tratta di “un tema particolarmente sensibile per la Rai, come azienda ma ancor più come servizio pubblico di interesse generale; lo è per la Presidente Soldi e lo è per me”, ha rimarcato. "Posso già dare rassicurazione che ulteriori avanzamenti verranno operati nelle nomine che a breve completeranno la squadra di vertice, sia nelle direzioni editoriali che in quelle di staff", ha annunciato Sergio.

"Il Contratto di Servizio è un tassello fondamentale, anche in termini temporali, perché è chiamato a definire con un articolato livello di dettaglio i compiti di servizio pubblico che la Concessionaria televisiva, radiofonica e (non dimentichiamolo perché ne costituirà sempre di più il fulcro) multimediale dovrà assolvere per adempiere alla missione affidata alla Rai mediante la Concessione decennale. Permettete una notazione: la Concessione scade nel 2027, può apparire manchino molti anni ma dovremmo focalizzarci fra non molto su questa scadenza, per arrivarci preparati", ha sottolineato Sergio.

Sulla questione delle nomine l'ad ha precisato che i criteri guida "sono stati competenza e capacità manageriale, bilanciando continuità e innovazione. Sono stati scelti quindi professionisti validi, prestando molta attenzione a salvaguardare, laddove rilevante per la posizione, il pluralismo. Quest'ultima, pluralismo, è una parola chiave, e la pronuncio sapendo bene quanto sia cara a voi e a tutti coloro i quali abbiano attraversato le aule parlamentari e questa in particolare. Ma dobbiamo attenerci a questo criterio anche noi come Rai", ha detto Sergio. La Rai "deve essere di tutti, non può fare a meno di essere di tutti, pena l'incompatibilità con i dettami costituzionali e il venir meno della sua universalità. Ne consegue che, per un verso, non può escludere alcuno e, per altro verso, non può essere appannaggio solo di alcuni".

E "per le nomine - ha aggiunto - abbiamo seguito altri due criteri. La necessità di valorizzare adeguatamente valide risorse cessate da incarichi apicali, sanando situazioni che avrebbero potuto degenerare in contenziosi, e lavorando per la costruzione di un percorso verso la parità di genere", ha concluso.

Il dg Rossi: “Sempre più necessario proporre un'offerta crossmediale”

"La Rai è già avviata ad essere una digital media company a tutti gli effetti ma - in considerazione delle veloci trasformazioni del mercato - dovrà sempre più proporre un'offerta editoriale e commerciale crossmediale capace di intercettare il pubblico ovunque si trovi, in ogni momento e su qualsiasi device", ha affermato il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, in audizione.

"Con le piattaforme Ott - ha sottolineato - si possono raggiungere nuovi pubblici e diffondere i propri contenuti senza limitarsi alla distribuzione tradizionale. Grazie alla possibilità di personalizzare i contenuti sulla base delle preferenze degli utenti, le piattaforme Ott possono facilitare la connessione tra lo spettatore, il territorio e i luoghi creando un forte legame di valore e di investimento culturale perfettamente in linea con la funzione del Servizio Pubblico".

Per il dg Rossi "nel tempo della convergenza tecnologica, dei nuovi linguaggi transmediali in cui è il consumatore a guidare l'evoluzione dell'industria audiovisiva con i suoi comportamenti e le sue scelte, la Rai è il baricentro di questa trasformazione. Investire nella Rai e difendere il Servizio Pubblico, significa rafforzare l'industria italiana ed investire nella cultura della nostra nazione. La nostra scommessa è quella di essere all'altezza di questa sfida", ha concluso.