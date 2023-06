Ranking Wta, Swiatek resta la leader della classifica

Dopo la vittoria al Roland Garros, la polacca Iga Swiatek è sempre più la regina del ranking Wta. La tennista di Varsavia, per la terza volta vincitrice a Parigi, con 928 punti di vantaggio sulla bielorussa Aryna Sabalenka, la campionessa degli Australian Open, semifinalista all'ombra della Tour Eiffel, ribadisce il primato personale. Al terzo posto, la vincitrice di Roma, la kazaka Elena Rybakina, che guadagna una posizione e sigla un nuovo "best ranking". La francese Caroline Garcia, è stabile al quarto posto, ed eguaglia il "best ranking", davanti alla statunitense Jessica Pegula, quinta, con due posizioni in meno rispetto a quindici giorni fa.

A ruota la tunisina Ons Jabeur, sesta, che fa un passo avanti scavalcando l'altra statunitense Coco Gauff, al settimo posto. La greca Maria Sakkari, all'ottavo posto, precede la ceca Petra Kvitova, nona: la 33enne mancina di Bilovec era rientrata in top ten (all'indomani della vittoria a Miami) dopo oltre un anno e mezzo, lei che vanta un primato personale di numero 2 siglato il 31 ottobre del 2011. Saluta invece la top ten, la russa Daria Kasatkina, undicesima. Sono 27 le posizioni guadagnate in un colpo solo dalla finalista del Roland Garros, la ceca Karolina Muchova, e le 119 recuperate dall’ucraina Elina Svitolina, passata dal numero 192 al numero 73 grazie ai quarti sulla terra rossa parigina. La nostra Cocciaretto sale al 41° posto.