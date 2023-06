Un paese su 3 viola la libertà religiosa, tra impunità e silenzio della comunità internazionale

La libertà religiosa, diritto fondamentale dell'uomo, riguarda la sfera della libertà di ognuno di noi, appartiene all'essere umano per sua stessa natura e pertanto è inalienabile. A Roma è stato presentato dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) il Rapporto 2023 sulla libertà religiosa nel mondo.



Dal biennio in esame emergono dati sconcertanti che descrivono l’aggravarsi di discriminazioni e persecuzioni. Nel mondo, in un paese su tre, il diritto alla libertà religiosa non è pienamente rispettato, mentre nel 31% delle nazioni, vale a dire 61 su 196, la libertà di culto viene violata. La persecuzione in odio alla fede, rapimenti, conversioni e matrimoni forzati con minorenni, sono complessivamente aumentati. Inoltre sono 307 milioni i cristiani che vivono in terra di persecuzione. Le minoranze religiose in alcuni casi, tra attacchi terroristici e distruzione del patrimonio religioso e culturale, sono a rischio.

Aiuto alla Chiesa che soffre Rapporto Acs

La libertà di religione per sua essenza è profondamente legata alla libertà di pensiero e alla libertà di espressione; è proprio questo intimo legame che la rende una delle colonne portanti dello sviluppo della personalità umana. Acs nel report denuncia l’aumento globale del potere di governi autoritari o di leader fondamentalisti che cercano di esercitare un potere illimitato, gelosi e timorosi dell’autorità spirituale per la sua capacità di mobilitazione delle comunità religiose. Circa 4,9 miliardi di persone, pari al 62 percento della popolazione mondiale vivono in paesi in cui la libertà religiosa è limitata.



Impunità e silenzio sono una costante e in 36 paesi del mondo i persecutori non vengono mai puniti per il loro crimini. A questo vogliamo aggiungere il silenzio della comunità internazionale nei confronti di regimi ritenuti per l’Occidente strategicamente importanti, come la Cina e l’India, che nonostante le violazioni della libertà religiosa e dei diritti umani non subiscono sanzioni internazionali. La stessa cosa vale per paesi come Corea del Nord, Afghanistan, Nigeria e Pakistan. In 49 paesi su 61 è lo stesso governo che perseguita, per motivi religiosi, i propri cittadini. La Fondazione Pontificia rivela che il regime del governo totalitario di Daniel Ortega in Nicaragua, che un anno fa ha rotto le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, mette in atto persecuzioni e costanti minacce contro la libertà religiosa sempre più gravi. Per la prima volta è stato inserito nell’elenco dei “paesi caldi”, che detengono il primato dei più alti livelli di persecuzioni.



Nel rapporto sono 28 gli stati contrassegnati in rosso come “paesi caldi” che indicano persecuzioni, luoghi pericolosi dove praticare liberamente la religione. Altri 33 sono indicati in arancione con alti livelli di discriminazione. L’Africa continua ad essere il continente più violento, che rende allarmante la situazione della libertà religiosa. Sui 28 Stati 13 appartengono all'Africa, in special modo il Mozambico e la Somalia. Per di più gli effetti della guerra in Ucraina ci costringono spesso a giustificare il comportamento di quei paesi che non sono proprio ‘campioni’ in diritti umani. Il concetto di libertà in Occidente è quasi scontato, ma per milioni di persone nel mondo non è così. Pensiamo che questi problemi non ci riguardino, ma purtroppo ci rendono complici con chi viola il diritto a una umanità più giusta.



Abbiamo incontrato Alessandro Monteduro, economista e Direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre

Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) Monteduro

Dal vostro rapporto emergono due parole che ci riportano con l’orologio indietro: impunità e silenzio. Cosa manca ai nostri politici, alla nostra società oggi?

Manca il coraggio, il coraggio di tenere assieme i legittimi interessi nazionali, innanzitutto di natura commerciale con altrettanti legittimi interessi strettamente attinenti ai diritti umani. Anche quelle nazioni che per anni si sono contraddistinte come difensori di un livello accettabile dei diritti umani garantendo standard accettabili, da alcuni anni a questa parte per la pandemia prima e per la guerra in Ucraina dopo, sono state costrette a scendere a compromessi. Questo di per sé è assolutamente censurabile, ma da cristiani e da cattolici vogliamo intravedere una luce, vogliamo intravedere una speranza nell’aver strutturato ancora più concreti canali di dialogo e comunicazione sia pure per interessi materiali. La Speranza è che da questi canali di dialogo, prima o dopo, possano anche gettarsi semi per un maggiore rispetto dei diritti umani. E tra i diritti umani il diritto alla libertà religiosa deve avere la sua dignità.



Quali sono gli effetti della Guerra in Ucraina riguardo la libertà religiosa nel mondo?

Eh, come un terremoto! L’effetto del terremoto è quello del sasso lanciato nell'acqua dello stagno in cui le onde si dispiegano con i loro cerchi concentrici. In questi 16 mesi tutti ci siamo concentrati doverosamente sui danni, sulla tragedia che quel terremoto, cioè la guerra, ha provocato alla popolazione Ucraina. La guerra in Ucraina, oltre ad aver scatenato un’enorme crisi delle forniture del grano, con l’aggiunta dei cambiamenti climatici, ha ulteriormente impoverito aree del mondo, sofferenti, innanzitutto in Africa e in Medio Oriente e ha fatto sì che le milizie jihadiste si presentassero come l'unica soluzione per il futuro delle tante generazioni giovani di quelle terre.



Quindi l’attuale guerra sta producendo in diverse parti del pianeta un futuro incerto di indifferenza e diseguaglianze?

Assolutamente sì. Soprattutto in nazioni giovani in cui l’età media anagrafica è molto più bassa di quella italiana. Se la povertà divide i giovani di quella nazione, e non si offre loro un’opportunità e una prospettiva futura, i jihadisti riusciranno ad avere un facile reclutamento. Tutti colori i quali sono portatori di un'idea di società diversa imperniata sul dialogo, sulla libertà per il terrorismo, rappresentano una minaccia. Dunque vanno soppressi. Ecco perché colpiscono le comunità cristiane e hanno nel mirino le guide spirituali, perché sono portatori di un'idea di società differente, libera. La guerra in Ucraina sta dispiegando effetti che appaiono teorici ma in realtà sono terribilmente pratici, concreti e dunque anche la libertà religiosa ne è sofferente.