Re Carlo III e il principe William sfileranno a cavallo alla parata del Trooping The Colour

A Londra è tutto pronto per il primo “Trooping The Colour” dell'era di Carlo III. Il 17 giugno è il giorno in cui si celebra il compleanno “ufficiale” del Re, nato in realtà a novembre.

Quella di festeggiare il sovrano nel mese di giugno è una tradizione che risale al 1748 quando re Giorgio II decide di sovrapporre alla “Festa della Bandiera” le celebrazioni pubbliche del genetliaco del sovrano. La Festa della Bandiera, a sua volta, ha origini ancora più antiche radicate nell'usanza di schierare gli alfieri con i vessilli spiegati davanti alle truppe per indicare, nella confusione del combattimento, un punto di raccolta.

La scelta della data è legata anche alla maggior probabilità di incappare in una giornata di sole e quindi consentire ai sudditi di omaggiare il Re senza preoccuparsi troppo delle condizioni atmosferiche.

Sabato più di 1400 tra soldati insieme a duecento cavalli parteciperanno alla grande parata, oltre a quattrocento musicisti di dieci bande e corpi militari che marceranno e suoneranno all'unisono. Il percorso si estende da Buckingham Palace lungo The Mall fino alla Horse Guards Parade, Whitehall e ritorno. La grande novità è che, per l’occasione, il sovrano riporterà in vita una tradizione interrotta 37 anni fa dalla regina Elisabetta: sfilerà a cavallo, scortato dal reggimento della Life Guards, il più antico dell’esercito britannico e dal reggimento di guardia d’onore a cavallo Blues and Royals, e non in carrozza. Al suo fianco il principe William.