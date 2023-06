Record assoluto di presenze al San Nicola di Bari per la partita con il Cagliari

Al San Nicola di Bari oltre 58.000 cuori stanno battendo all'impazzata mentre si gioca la gara che decide chi sarà la terza promossa in Serie A.

“Per l'Astronave barese è il record assoluto di presenze. Superato il precedente di Bari-Inter del '90 che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490)”, lo dice il Bari, sul sito del club, dove comunica che il responso del botteghino di stasera segna il record di presenze nello stadio progettato dall'architetto Renzo Piano.

Il club ha previsto anche spazi di spettacolo prima, durante e dopo la partita. Dopo il fischio finale sarà premiata la squadra promossa nella massima serie.

Quella che si sta giocando nello stadio San Nicola è la partita valida come ritorno della finale dei playoff di Serie B. All’andata era finita 1-1: in caso di parità nei 90 minuti non ci saranno i supplementari, ma a passare saranno i padroni di casa, meglio classificati nella regular season.

Al termine del primo tempo allo stadio San Nicola, Bari e Cagliari sono sul punteggio di 0-0 nella gara di ritorno dei playoff che vale la promozione in Serie A.