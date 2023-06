Regno Unito, attacco sospetto a Nottingham: 3 morti e feriti

Sospetto attacco multiplo stamattina a Nottingham, in Inghilterra centrale dove, secondo i media britannici, almeno tre persone sono state uccise e alcune altre sono rimaste ferite. Il centro della città risulta in questo momento bloccato dalla polizia, che per ora non conferma né smentisce eventuali sospetti di terrorismo.

La polizia di Nottingham: 3 morti collegate

"Si tratta di un orribile e tragico incidente che ha comportato la morte di tre persone. Riteniamo che questi tre incidenti siano collegati e ora abbiamo in custodia un uomo". A dichiararlo è stato il capo della polizia di Nottingham, Kate Meynell, fornendo i primi chiarimenti sul 'serio incidente' che ha comportato l'adozione di misure di sicurezza straordinarie nella città britannica fin dalle prime ore di oggi. "Le indagini sono all'inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo al pubblico di essere paziente mentre sono in corso le indagini. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti".

Il premier britannico Rishi Sunak definisce "scioccante" quanto accaduto stamattina a Nottingham. "Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro continua risposta allo scioccante incidente di questa mattina a Nottingham - ha scritto su Twitter il capo del governo - Vengo aggiornato sugli sviluppi. La polizia deve avere il tempo di intraprendere il proprio lavoro. I miei pensieri vanno ai feriti, alla famiglia e ai cari di coloro che hanno perso la vita".