Ricerca, Antonelli (Lincei): “E’ vitale porre fine all'esodo dei cervelli”

"Porre fine all'esodo dei cervelli e favorire l'ingresso dall'estero dei ricercatori con investimenti non saltuari è vitale per la ricerca scientifica ma anche per l'economia italiana". A sottolinearlo è stato il presidente dell'Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli, nella relazione in occasione della Cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico 2022-2023 della più prestigiosa istituzione scientifica europea.

Antonelli ha ricordato che "ai primi di luglio si svolgerà in Accademia il Simposio sulla ricerca pubblica e il futuro dell'Italia con la partecipazione della Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che alle proposte lincee hanno sempre riservato interesse e partecipazione".

"Dobbiamo riuscire ad assicurare alla ricerca finanziamenti adeguati per evitare che dopo il Pnrr si blocchi quanto è stato realizzato e sia invece reso possibile anche quanto è stato auspicato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Studiare e lavorare all'estero non dovrebbe più rappresentare una scelta obbligata ma libera. Si tratta di passare dalla 'fuga' dei cervelli, alla circolazione dei talenti'" ha aggiunto il presidente dei Lincei.

Antonelli ha quindi ricordato "il Piano quinquennale 2023-2027 per la ricerca pubblica pubblicato sul sito linceo, giustifica in dettaglio la richiesta al Governo di 10,4 miliardi nel quinquennio di questa legislatura, in modo da stabilizzare il valore di Ricerca e sviluppo allo 0,70% - 0,75% del Pil, a partire dal 2027 e nonostante la fine dei finanziamenti del Pnrr.Se non si investe in ricerca non c'è innovazione" ha affermato.

I Premi Antonio Feltrinelli 2023

All'Accademia dei Lincei, nel corso della cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico 2022-2023 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono stati conferiti i Premi Antonio Feltrinelli 2023. Si tratta di cinque premi internazionali del valore di 100mila euro ciascuno, quattro Premi per le Arti riservati a cittadini italiani del valore di 65mila euro ciascuno, di tre Premi Antonio Feltrinelli Giovani, riservati a cittadini italiani under 40 da 50mila euro ciascuno e un Premio per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario di 250mila euro.