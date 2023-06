Rimane a dormire e si dimentica degli esami di terza media, il preside lo va a prendere a casa

Dirigere una scuola non significa solo occuparsi degli aspetti burocratici, amministrativi e organizzativi di una realtà per definizione complessa (ma al tempo stesso affascinante), in cui i problemi – dai più piccoli ai più grandi – sono all’ordine del giorno; e dove il piacere dello studio e l’impegno nell’applicarsi alla riflessione critica e all’approfondimento non sono di certo gli unici aspetti che caratterizzano la vita scolastica, fatta di ore, campanelle che suonano, prove scritte e orali, ricreazioni, esami.

E c’è proprio un esame, lo scritto di terza media, al centro della notizia apparsa ieri sulle cronache locali di Parma. Un ragazzo, candidato alla prova finale dopo il regolare ciclo di studi, ha semplicemente “dimenticato” di presentarsi all’appuntamento, unico in tutta la scuola. Di fronte alla legittima preoccupazione di compagni di classe e docenti, che hanno provato invano a chiamarlo, il dirigente scolastico dell’istituto – svolgendo il proprio ruolo con sensibilità quasi “paterna”, e non limitandosi alla fredda esecuzione di mansioni di vertice (il concetto espresso sopra, in sostanza) – ha sospeso l’inizio della prova ed è andato fisicamente a prenderlo. Ha raggiunto l’abitazione dello studente, suonato alla porta e aspettato. Il ragazzo gli ha aperto, ancora in pigiama: si era dimenticato dell’esame ed era rimasto a dormire.

Ora, come spiegato dal preside, lo studente non è uno scansafatiche, un adolescente poco incline allo studio; che “si applica poco”, come si suol dire. Il dirigente scolastico ne parla come di “un ragazzo intelligente e in gamba”; ma, semplificando, “non sempre è sintonizzato sulla scuola come priorità”. Quella che potrebbe suonare come una scusante riduttiva, che tende a giustificare un atteggiamento poco disciplinato e di certo non da “studente modello”, è forse, in realtà, molto più semplicemente, il tentativo di ricondurre il tutto a una normale “distrazione”, che in un ragazzo di scuola media, alle prese con la crescita, i passaggi dell’età, la maturazione, le scoperte dell’adolescenza, può comprensibilmente prevalere; e, a volte, distogliere dagli obiettivi che uno studente delle medie ha il dovere di fronteggiare e superare. Tanto è vero che il dirigente della sua scuola ha precisato: “Quando ha capito che era il giorno d’esame, è venuto volentieri, oltre che di corsa”.

A sua discolpa, il ragazzo si è infatti scusato: “Giuro che non lo sapevo! Credevo che ci fosse solo la parte orale dell’esame… Mi vesto subito e arrivo!”. Una vicenda come questa, va precisato, non viene dal Sud, dove ci sono i più alti tassi di dispersione scolastica in Italia. Ma nel Parmense, un territorio prospero e all’avanguardia, anche nel campo dell’istruzione e dell’insegnamento (lì vicino c’è il Reggiano, dove si trovano “gli asili e le scuole primarie migliori del mondo”). A riprova di come tutto sia avvenuto spontaneamente, per una libera scelta del dirigente.

Il preside ha anche chiarito che il suo gesto, non necessario e frutto di una scelta libera, non avrebbe impedito il regolare svolgimento della prova scritta per tutti gli altri studenti. E che anche l’alunno “smemorato” avrebbe comunque potuto recuperare: “Esistono le sessioni suppletive per sostenere le prove. Ma si possono attivare solo per assenze giustificate da ragioni serie”. E a chi gli chiedeva un commento finale, su come si fosse conclusa l’intera vicenda, il dirigente ha risposto: “Sì, è finita bene. E domani, se non viene, lo vado a prendere ancora”.