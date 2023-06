La spada dell'età del bronzo "quasi brilla ancora": rinvenuta in Germania, è in ottimo stato

Gli archeologi tedeschi hanno dissotterrato una spada dell'età del bronzo di oltre 3.000 anni straordinariamente ben conservata in una tomba nella città meridionale di Nördlingen. La notizia è stata ripresa da diversi media internazionali, tra cui Bbc, Guardian e Cnn.

La spada di bronzo con elsa ottagonale è in ottime condizioni e "brilla quasi ancora", afferma l'Ufficio statale per la protezione dei monumenti (BLfD) della Baviera. La tomba contiene le ossa di un uomo, una donna e un ragazzo e altri oggetti in bronzo.