Risucchiata dal tapis roulant dell'aeroporto, le viene amputata una gamba

La donna thailandese avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo da Bangkok verso la provincia di Nakhon Si Thammarat, nella parte più meridionale del paese, quando è rimasta incastrata alla fine del tappeto mobile del Terminal 2.

I medici che l'hanno soccorsa hanno dovuto amputarle la gamba sinistra all'altezza del ginocchio per liberarla dall'ingranaggio. E, poi, trasferirla subito all'ospedale più vicino.

L'identità della donna non è stata resa pubblica dalle autorità, anche se suo figlio, Krit Kittirattana, ha rilasciato una dichiarazione su Facebook in cui ha descritto l'incidente come "straziante".

L'inquietante incidente è avvenuto alle 8:27, ora locale, nel terminal passeggeri nazionale, ha spiegato in una conferenza stampa il direttore dell'aeroporto internazionale.