Ritrovati vivi nella giungla colombiana 4 bambini dispersi dopo un incidente aereo

I quattro bambini che si erano persi dal primo maggio nelle giungle del sud della Colombia dopo l'incidente aereo in cui viaggiavano stati trovati vivi dai militari che hanno partecipato alla loro ricerca. "Una gioia per tutto il Paese! I 4 bambini che si erano persi 40 giorni fa nella giungla colombiana apparivano vivi", ha annunciato sul suo account Twitter il presidente colombiano Gustavo Petro. I protagonisti di questo miracolo di sopravvivere nella giungla per 40 giorni sono quattro fratelli di 13, 9, 4 e di un solo anno.

I ragazzi sono stati trovati in un punto sperduo tra i dipartimenti di Caquetà e Guaviare che sono stati perlustrati seenza sosta per settimane da circa 200 soldati, tra cui commando delle Forze Speciali dell'Esercito, e indigeni di varie tribù che conoscevano la giungla.

L'Esercito ha diffuso diverse fotografie in cui si vedono i quattro bimbi seduti in una radura in mezzo alla giungla, coperti da coperte e circondati da soldati e indigeni. Stanno bene anche se sono ovviamente provati, dopo l'odissea vissuta. I quattro bambini viaggiavano con la madre, un altro adulto e il pilota di un aereo Cessna 206 della compagnia Avianline Charter precipitato il 1 maggio. I tre adulti sono morti nell'incidente ei loro corpi sono stati ritrovati diversi giorni dopo, ma i quattro bambini, di una comunita' indigena, sono sopravvissuti.

Da quando l'aereo è stato ritrovato è iniziata una gigantesca operazione di ricerca dei quattro bambini, durante la quale i militari e gli indigeni hanno percorso migliaia di chilometri quadrati di giungla e effettuato numerosi voli in elicottero e in aereo fino a quando oggi sono stati finalmente ritrovati. Un elicottero militare è stato inviato sul luogo dove sono stati trovati i bambini per portarli fuori dalla giungla e trasferirli in un centro urbano.