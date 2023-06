Al Roland Garros si celebra il Pride Day: tribune e campi arcobaleno

L'Open di Francia "organizza" un "Pride Day" per celebrare il decimo anniversario del primo matrimonio tra persone dello stesso sesso in Francia. “Esattamente dieci anni fa, il primissimo matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato celebrato a Parigi. Il Roland-Garros ha voluto partecipare alle celebrazioni organizzate dalla città di Parigi organizzando il suo primo Pride Day” scrive l'organizzazione del torneo Grand Slam di tennis in corso a Parigi.