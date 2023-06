Roland Garros, impresa dell'azzurro Sonego che batte la testa di serie n.7 Rublev

Lorenzo Sonego si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros, battendo in rimonta al quinto set il russo Andrey Rublev, n.7 del ranking mondiale, punteggio finale 5-7, 0-6, 6-3, 7-6, 6-3. L'azzurro, attuale n.48 Atp, ora affronterà al prossimo turno il russo Karen Khachanov. Per “Sonny” è stata la prima vittoria su un top-ten in un Major, una battaglia durata quasi quattro ore. L'azzurro porta a compimento un autentico capolavoro e accede agli ottavi di finale per la seconda volta della sua vita al Roland Garros. Il russo, vincitore dell'ultimo Masters 1000 a Monte-Carlo avanti per 2-1 nel bilancio dei precedenti con Sonego, si era imposto negli ottavi del Challenger di Cortina nel 2016 ed in finale all’ATP di Vienna nel 2020, Lorenzo nel 2021 al Foro italico aveva avuto la meglio nei quarti, sul moscovita.

Il russo inizia bene il match e strappa subito il servizio a Sonny, palla-break offerta da Sonego in avvio di primo set, Rublev tiene il servizio e il vantaggio e si porta sul 2-0. Vantaggio che difende con una certa tranquillità fino al decimo game, ma alcuni colpi di Sonego lo costringono ad offrire tre palle-break una dietro l'altra, le prime dell'incontro: Sonego alla terza palla break concessa dal russo riesce a portarsi sul 5-5 ma cede il set 7-5. Ma il secondo set non cambia per il nostro azzurro, anzi peggiora, Rublev breakka anche in avvio di secondo set e poi se ne prende anche un altro allungando sul 4-0. Il piemontese poi, con un doppio fallo cede ancora su servizio, punteggio proibitivo per l'azzurro, il russo cancella una palla-break con un ace e poi con un diritto imprendibile si aggiudica il secondo set con un 6-0 tondo. Ora inizia un nuovo match, il match dell'azzurro che non molla: dopo otto game persi di fila, l'italiano inizia la rimonta inesorabile, e nel quarto gioco per la prima volta breakka il suo avversario portandosi sul 3-1. Con la prima di servizio e la convinzione ritrovata, si porta sul 4-1 e porta a casa il terzo set con il punteggio di 6-3, siglato da un gran bel dritto che gli consente di dimezzare lo svantaggio.

gettyimages Rublev vs Sonego - Roland Garros 2023