Roma, piazzale Clodio: principio di incendio in tribunale

Incendio al tribunale della Capitale, nella cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Per precauzione una intera palazzina, la B, è stata evacuata dalle forze dell'ordine. L'incendio è divampato verso ora di pranzo. Non ci sono feriti o intossicati.

Secondo quanto si è appreso all'origine delle fiamme ci sarebbe stata una sedia situata nell'intercapedine che è vicino alle sale dell'archivio. Il piccolo rogo potrebbe aver avuto origine - si aggiunge - da un mozzicone di sigaretta passato dalle grate d'areazione presenti a terra, o forse da un corto circuito.

I Vigili del fuoco hanno comunque fatto cessare in pochi minuti l'allarme fermando le fiamme e mettendo in sicurezza l'area. L'evacuazione ha comportato l'interruzione di diverse udienze e processi che erano in svolgimento.

Giudici, imputati, avvocati e personale amministrativo sono ora nel cortile della cittadella in attesa di potere rientrare.