Un albero caduto ha causato il ferimento di una donna alla periferia di Roma. E' avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via dei Caduti della guerra di Liberazione a Spinaceto, quadrante sud della Capitale. L' albero si è abbattuto sulla pensilina di una fermata andando a colpire la donna che è stata trasferita in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Polizia Locale.