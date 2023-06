Russel Crowe a Roma per spingere la Capitale ad Expo 2030

Russel Crowe abbracciato dai sostenitori negli studios di Cinecittà. Conquista i presenti nella veste di musicista insieme alla band. L'evento è stato organizzato da Alice nella citta' e da Expo 2030 in collaborazione con Cinecittà. La star di hollywood sostiene la candidatura di Roma come sede dell'Expo 2030. "Roma non è solo la capitale d'Italia - ha detto - è una delle grandi capitali del mondo". Il servizio di Mauro Scanu