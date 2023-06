Russia: rimozioni in massa di insegne e monumenti per la pace dell’epoca sovietica

In Russia è in corso lo smantellamento su scala nazionale delle gigantografie, insegne e monumenti per la pace ereditati dall’epoca sovietica. Ciò sta avvenendo dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Ultimo caso riguarda la città di Petrozavodsk, nella regione di Karelia, dove è stata rimossa l’insegna “Pace al mondo”. Dopo le proteste dei residenti, le autorità hanno detto che il motivo era il restauro e che dopo l’insegna sarà esposta nel museo dell’arte moderna. Nella città di Astrakhan invece è stato rimosso il monumento che si riferiva alla vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale “Abbiamo difeso la pace! Difenderemo la pace”.

All’epoca sovietica in ogni città c’erano artefatti antimilitaristi. Anche se, dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979 alcuni di essi, ad esempio “URSS – baluardo della pace!”, venivano percepiti dalla popolazione come ambigui. Tuttavia non c’è mai stata una campagna orchestrata per la loro rimozione. La situazione è cambiata dopo l’intervento militare russo in Ucraina. I relitti dell’epoca sovietica sono diventati degli scomodi ricordi dell’aspirazione alla pace.

Ormai i residui antimilitaristi sovietici sono considera oggetti da sradicare e da cancellare dalla memoria collettiva.