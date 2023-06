Salvini: ritiro della patente a chi guida sotto effetto di droghe o con il cellulare in mano

Linea dura sugli stupefacenti, con il superamento dello "stato di alterazione": chi viene fermato dopo aver assunto droghe subirà la sospensione della patente. Mentre per gli ubriachi recidivi sarà previsto il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e obbligo dell'alcolock, il dispositivo che blocca l'accensione del veicolo in caso di positività all'alcol test.

Queste, riferiscono fonti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono alcune delle novità previste nel disegno di legge sul codice della strada che il vicepremier e Ministro Matteo Salvini sta mettendo a punto in vista del Consiglio dei ministri di domani.

Nel testo, spiegano le stesse fonti, anche tolleranza zero per le infrazioni con possibilità di revoca definitiva del documento di guida per i casi più gravi.

Si introduce la sospensione della patente per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. Allo studio anche maggiori garanzie per i ciclisti, che verranno protetti soprattutto in caso di sorpassi, e chiarezza sui monopattini con targhe, assicurazione e obbligo di casco.

Tra le modifiche al codice della strada anche nuove disposizione sulle Ztl e misure che fanno chiarezza sugli autovelox, per evitare l'uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e troppo spesso installati solo al fine di moltiplicare le sanzioni.