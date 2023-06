San Paolo, rissa di strada tra libanesi e iracheni per l'acquisto di un negozio, coinvolti in decine

Al centro della questione, la trattativa per l’acquisto di un’attività commerciale nella rua De Marco, una trafficata via commerciale della metropoli sudamericana, nella zona nord-est. Un anziano libanese avrebbe cercato di rilevare un negozio dalla controparte irachena. Ma l’uomo sarebbe stato aggredito per non meglio precisate ragioni (forse per l’andamento della trattativa) da parte di membri della famiglia del proprietario del negozio. Per tutta risposta, in un secondo momento, gli appartenenti alla famiglia dell’anziano si sono recati sul posto per una “missione punitiva”, per vendicare l’aggressione al proprio congiunto.

Da lì è scaturita una vera e propria rissa di strada, che pare abbia coinvolto un’ottantina di persone su entrambi gli schieramenti. La polizia, intanto, ha subito circondato l’area e chiuso l’accesso alla strada, per evitare che altre persone si unissero al combattimento. Da alcuni video postati su Twitter, si vede anche l’esplosione di colpi di pistola da parte di alcuni dei partecipanti al tafferuglio ma non risultano feriti gravi o, peggio, vittime.

Si calcola che in Brasile, in particolare, vivano fino a 10 milioni di oriundi libanesi, una popolazione di gran lunga superiore a quella residente nel Paese dei Cedri (6 milioni). Si stima invece che siano tra i 300 e i 400mila i discendenti iracheni nel gigante sudamericano. Al tempo stesso va precisato che, nonostante diverse appartenenze socioculturali, la convivenza tra gruppi eterogenei ha raramente prodotto simili scontri, essendo sempre stata pacifica e ordinaria (in un Paese caleidoscopico come il Brasile e, in particolare, in una città multicolore come San Paolo).