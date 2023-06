Santa Sede: "Controlli regolari per il Papa, continua la fisioterapia"

Continua come previsto il decorso post-operatorio di papa Francesco. "Il Santo Padre -come riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni - ha riposato bene durante la notte. I controlli ematochimici a cui è stato sottoposto risultano regolari; sta continuando la fisioterapia respiratoria. La mattina è stata dedicata alle attività lavorative alternate alla lettura di testi. Prima di pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'Eucarestia"