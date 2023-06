Pressing su Santanchè, Meloni: "Richiesta legittima del Parlamento". La Ministra pronta a riferire

"Sono vent'anni che faccio politica, la vede la mia faccia? Ce l'ho sempre messa, se verrà formalizzata la richiesta che devo andare a riferire in Parlamento sarò fiera e orgogliosa di farlo". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di un evento a Ischia, replica al pressing delle opposizioni e di parte della maggioranza di governo che chiedono spiegazioni sulla sua attività di imprenditrice. Il caso riguarda la galassia di società del gruppo quotato in borsa Visibilia fondato dalla stessa Santanchè, la quale è rimasta come socia di maggioranza fino al 2022. I soci di minoranza hanno intentato una causa contro la ministra e altre persone per falso in bilancio e nei giorni scorsi gli esiti delle indagini a suo carico sono stati depositati presso la procura di Milano. Hanno messo in luce una serie di irregolarità e "diverse anomalie".

"Non ho ricevuto un avviso di garanzia, non capisco come si possa parlare di rinvio a giudizio" ha sottolineato Santanché, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano se tema un rinvio a giudizio.