Scavi di Pompei, l'antenato della "pizza" in un affresco di duemila anni fa

Questo tipo di immagini, noto in antico con il nome xenia , prendeva spunto dai “doni ospitali” che si offrivano agli ospiti secondo una tradizione greca, risalente al periodo ellenistico (III-I secolo a.C.). Dalle città vesuviane si conoscono circa trecento di queste raffigurazioni, che spesso alludono anche alla sfera sacra, oltre a quella dell’ospitalità, senza che tra le attestazioni rinvenute finora ci sia un confronto puntuale per l’affresco recentemente scoperto, che colpisce anche per la sua notevole qualità di esecuzione.

Ci sono un calice di vino, posato su un vassoio di argento, e una focaccia di forma piatta che funge da supporto per frutti vari (un melograno, forse un dattero), condita con spezie o con un tipo di pesto (moretum in latino), indicato da puntini color giallastro e ocra. E ancora frutta secca e una ghirlanda di corbezzoli gialli.

Zuchtriegel : “Temi della tradizione ellenistica”

"Oltre all'identificazione precisa dei cibi rappresentati ritroviamo in questo affresco alcuni temi della tradizione ellenistica, elaborata poi da autori di epoca romana-imperiale come Virgilio, Marziale e Filostrato. Penso al contrasto tra un pasto frugale e semplice, che rimanda a una sfera tra il bucolico e il sacro, da un lato, e il lusso dei vassoi d'argento e la raffinatezza delle rappresentazioni artistiche e letterarie dall'altro. Come non pensare, a tal proposito, alla pizza, anch'essa nata come un piatto 'povero' nell'Italia meridionale, che ormai ha conquistato il mondo e viene servito anche in ristoranti stellati", commenta il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

In un passo nell’Eneide di Virgilio (libro VII, v. 128 sgg.), si può dedurre il posizionamento di frutta e altri prodotti dei campi su pani sacrificali che fungono da “mense”. Gli eroi troiani mangiano dopo la frutta, anche i pani usati come contenitori e si accorgono, nell’epos virgiliano, che si è verificata la profezia secondo la quale avrebbero trovato una nuova patria, quando “spinto a lidi sconosciuti, esaurito ogni cibo,” la fame li avrebbe portati a “divorare anche le mense".