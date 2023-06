Vittoria bulgara della scherma azzurra a Plovdiv: due ori, due argenti e due bronzi

La scherma azzurra tocca il cielo con un dito: sei medaglie in due gare, di cui due d'oro, un podio tutto italiano nel fioretto femminile e la doppietta nella spada maschile. La prima giornata dei Campionati europei assoluti individuali di Plovdiv 2023 regala risultati mai raggiunti prima. Le pedane della Bulgaria consacrano campioni d'Europa la fiorettista Martina Batini e lo spadista Davide Di Veroli. Due le medaglie d'argento, per Martina Favaretto nel fioretto e per Federico Vismara nella spada, e due i bronzi, sempre nel fioretto, per Francesca Palumbo e Alice Volpi. La nazionale italiana non conquistava l'oro nella spada maschile individuale dagli Europei di Foggia del 1981, quando a vincerlo fu Angelo Mazzoni.

Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma, non sta nella pelle dalla gioia: "Una giornata emozionante, epica. Le ragazze del fioretto e i ragazzi della spada ci hanno regalato una gioia che salta a piè pari dalla cronaca alla storia. E mi piace sottolineare che questo trionfo italiano sia arrivato in due gare dall'altissimo livello tecnico, con in pedana il meglio del Vecchio Continente e i leader del ranking mondiale. Segno che l'Italia non ha soltanto primeggiato in Europa, ma ha dimostrato di essere una potenza a livello globale".