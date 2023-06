Mara Navarria conquista l'argento nella spada femminile, settima medaglia per la scherma azzurra

Mara Navarria conquista l'argento nella spada femminile ai Campionati europei assoluti individuali di Plovdiv, in Bulgaria, dopo essere stata sconfitta per 15-8 dalla francese Alexandra Louis Marie. Per l'Italia è la settima medaglia dopo i due ori, due argenti e due bronzi di venerdì. Per la Francia invece è il primo oro. Navarria si è qualificata in finale battendo l'estone Nelli Differt per il 15-10. Nella fase a gironi era riuscita a ottenere sei vittorie in altrettanti assalti. Quindi i successi per 15-3 sulla serba Grijak, 15-8 sulla polacca Pytka e, nei quarti di finale, 15-13 sulla svizzera Krieger.