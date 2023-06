Schillaci: “La sanità ha bisogno di risorse, servirebbero 3-4 miliardi in più”

"Credo che la sanità abbia bisogno di più risorse e anche di cambiare il modello organizzativo. Il Covid ci ha fatto capire ancora meglio quello che serve. Bisogna intanto usare i fondi del Pnrr. La pandemia ci ha dimostrato che manca l'assistenza territoriale. A questa è dedicato un capitolo importante del Pnrr, che prevede dei fondi proprio per rafforzare questo servizio. La settimana scorsa ho avuto una proficua riunione con i presidenti delle Regioni: tutti hanno detto di voler collaborare per una medicina territoriale più forte. Con quella daremo finalmente una risposta ai cittadini, ad esempio evitando loro di finire in ospedale quando non ne hanno bisogno". Ad affermarlo è il ministro della Salute Orazio Schillaci che, in un'intervista a La Repubblica, spiega che ci vogliono più soldi per il sistema sanitario nazionale, e che né lui né altri esponenti del governo hanno mai detto "di voler privatizzare la sanità".

Con "3 o 4 miliardi in più potremmo risolvere i problemi - evidenzia -. Di questi, circa 1,5 miliardi servirebbero per il personale, che deve essere pagato meglio". Si è iniziato "con i lavoratori dei pronto soccorso ma non basta. Ci accusano di non mettere abbastanza soldi per la sanità ma non ci dimentichiamo che il mancato pagamento dei conti del Covid alle Regioni lo abbiamo ereditato dal governo precedente". Al di là "di tutti i problemi che viviamo come sanità, i nostri cittadini riconoscono negli ospedali e nello specifico nei pronto soccorso dei posti dove vengono curati bene – ricorda il ministro -. Ogni giorno ci sono tantissime persone che ricevono un servizio di alta qualità. Soprattutto ci tengo a difendere gli operatori". La sanità "ha problemi da tempo, da 20 anni". In più "ci si è messo il Covid, dopo il quale gli operatori si aspettavano maggiori attenzioni". Bisogna intanto usare il Pnrr che prevede dei fondi ad hoc e "la settimana scorsa ho avuto una proficua riunione con i presidenti delle Regioni: tutti hanno detto di voler collaborare per una medicina territoriale più forte".

Bisogna "ridurre gli sprechi" ha ancora ricordato il ministro, legati ad esempio alla richiesta "di prestazioni inutili. Si tratta di un problema connesso anche alla medicina difensiva, cioè alle prescrizioni di medici che hanno paura di commettere errori".

Fondamentale "la digitalizzazione, per raggiungere le persone al domicilio e combattere così le diseguaglianze, non solo tra Nord e Sud ma anche tra grandi e piccoli centri abitati - sottolinea -. Anche su questo tema ci sono risorse del Pnrr".