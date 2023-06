Scontri con l'esercito israeliano a Jenin: uccisi 4 palestinesi, altri 45 sono rimasti feriti

E' salito a 4 il numero dei palestinesi uccisi nei violenti scontri con l'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità locale, citato dalla Wafa, che ha identificato il quarto ucciso in Qais Majdi Adel Jabareen (21anni). Il numero dei feriti è ora di 45, 9 dei quali definiti graviÈ finora di 3 palestinesi morti e 29 feriti, di cui almeno sei giudicati gravi, il bilancio dei violenti scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania.

Il ministero della Sanità locale, citato dall'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, ha identificato le altre tre vittime in Khaled Azzam Darwish (21 anni), Ahmed Yusef Saqr (15) e Qassam Faisal Abu Sariya (29).

Negli scontri sono rimasti feriti anche 7 soldati israeliani. Lo riporta The Times of Israel, che cita funzionari militari e locali. Per consentire l'evacuazione dei feriti, un elicottero delle forze israeliane ha aperto il fuoco, un fatto che in Cisgiordania non avveniva da 20 anni.

Secondo Wafa, almeno due palestinesi sono stati arrestati nel corso dell'operazione, che aveva lo scopo di trovare, tra gli altri, il figlio di un alto funzionario di Hamas in Cisgiordania, Jamal Abu al-Hijah, già in carcere in Israele.

La maggior parte dei feriti sono miliziani che hanno reagito al raid israeliano, poiché Jenin è uno dei punti nevralgici del movimento delle milizie palestinesi, ma c'è anche una ragazza di 15 anni che è stata colpita da un colpo di arma da fuoco che è arrivato all'interno di casa sua, secondo i media palestinesi.

Le stesse fonti hanno indicato che palestinesi armati hanno sparato ordigni esplosivi improvvisati contro veicoli militari israeliani. Secondo l'agenzia Wafa, l'operazione dell'esercito ha coinvolto carri armati ed elicotteri nella città di Jenin, nel campo profughi e nel vicino villaggio di Burkin.