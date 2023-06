Scontro fra treni in India, è un'ecatombe

I numeri sono quelli delle grandi catastrofi: centinaia di morti, quasi un migliaio di feriti - difficile, nel buio delle campagne, perfino contare le vittime.

Anche le modalità dell'incidente restano poco chiare.

Quel che è certo è che tutto è accaduto poco a sudovest di Calcutta (oggi Kolkata): sulla linea del Coromandel Express, che dal Golfo del Bengala corre sulla costa in direzione Chennai, 1600 chilometri più a sud.

Per cause ancora da accertare, diverse carrozze del convoglio passeggeri sono deragliate invadendo il binario vicino, proprio mentre arrivava un treno dalla direzione opposta. Lo schianto è stato inevitabile e rovinoso. Secondo alcune fonti, è rimasto coinvolto anche un treno merci. Le testimonianze descrivono una scena da incubo, con i passeggeri accatastati gli uni sugli altri tra le lamiere.

Centinaia di soccorritori, polizia e vigili del fuoco, hanno lavorato per ore con l'assistenza di 75 fra ambulanze e pullman spediti sul posto per assistere i feriti.

Il primo ministro indiano Narendra Modi esprime vicinanza alle famiglie delle vittime, garantendo “tutta l'aiuto possibile”.



Gli incidenti ferroviari sono assai frequenti sulla rete ferroviaria indiana, la più estesa al mondo sotto la gestione di un unico operatore: ogni giorno la usano di 12 milioni di persone, ma resta anche tra le più obsolete, nonostante le promesse di aumentarne efficienza e sicurezza.