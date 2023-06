Scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei: 3,6 di magnitudo

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, questa mattina alle ore 8.44.

L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha localizzato l'epicentro a una profondità di 3 km nel territorio di Pozzuoli, in prossimità di via Fasano.

Si tratta di una delle scosse più forti avvertite nell'ultimo periodo, nonché del secondo di due eventi sismici registrati dall'Osservatorio Vesuviano in poche ore: il primo, di magnitudo 1.6 e registrato alle 8.17, è stato localizzato in prossimità di via Antiniana alla profondità di 2,5 km.