Seconda notte tranquilla per Silvio Berlusconi al San Raffaele

Una seconda notte al San Raffaele definita “tranquilla” per Silvio Berlusconi. Ne danno conferma fonti sanitarie.

I risultati della Tac e delle analisi, definite da programma, sono alla base della decisione di mantenere il leader di Fi ricoverato in ospedale. Al momento non sono stati forniti bollettini medici aggiornati.

Su tutto, comunque, nessun ritorno in terapia intensiva per l'ex premier. Per lui, l’andamento dei globuli bianchi che risulta ancora molto alto, unito alla necessità di evitare il propagarsi di nuove infezioni, oltre al risultato degli altri accertamenti in corso, hanno determinato la scelta di allungare di qualche giorno la presenza nel reparto di degenza ordinaria.

Una scelta che “risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme", ma gli accertamenti "programmati in relazione alla nota patologia ematologica", su decisione del medico di fiducia Zangrillo, assieme a Ciceri, onco ematologo, è bene che siano maggiormente monitorati. Da qui, il nuovo ricovero al primo piano del padiglione Q a solo 21 giorni dalle ultime dimissioni.

Il motivo - ricorda Il Corriere - “è che fare previsioni nella situazione in cui si trova Berlusconi è quasi impossibile. Allora come oggi. Per serietà e per imprevedibilità del quadro clinico”.

Il leader di Forza Italia è tornato lo scorso venerdì 9 giugno nella struttura milanese, da cui era stato dimesso lo scorso 19 maggio, dopo un ricovero di 45 giorni dovuto ad una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.