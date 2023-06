Secondo scrutinio in un mese. Mitsotakis insegue il mandato pieno

I greci tornano oggi di nuovo alle urne in un'elezione in cui il premier conservatore Kyriakos Mitsotakis insegue un mandato pieno e una maggioranza parlamentare assoluta. Il primo ministro in carica aveva già ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni di appena un mese fa. Ma non avendo ottenuto i cinque seggi in parlamento necessari per formare un governo a partito unico, ha scelto di chiedere a 9,8 milioni di elettori greci di tornare al voto.

La strage di migranti al largo di Pylos una settimana fa non ha intaccato il vantaggio di 20 punti di Mitsotakis nei sondaggi di opinione rispetto ai rivali di sinistra. Mitsotakis, che proviene da una delle famiglie politiche più influenti della Grecia, aveva battuto il suo rivale più prossimo, l'ex primo ministro di sinistra Alexis Tsipras, di oltre 20 punti percentuali nell'ultimo voto. Dato che le regole elettorali di questa tornata concedono fino a 50 seggi in più al vincitore del voto, è ampiamente scontato che il partito Nuova Democrazia di Mitsotakis esca vincitore.

Tsipras, che incarnava la speranza della sinistra radicale in Europa quando salì al potere nel 2015, si gioca tutto. Se si ripeteranno le dimensioni della sconfitta al primo scrutinio, un calo di oltre 11 punti rispetto alle elezioni del 2019, la sua leadership sarà messa definitivamente in questione.

La vera incognita sarà l'astensione. Il vincitore annunciato teme che non si raggiunga il quorum, tanto che ha paventato una terza tornata elettorale: "Spero che non dovremo incontrarci di nuovo all'inizio di agosto", ha dichiarato a Skai TV poche ore prima del silenzio elettorale di ieri.