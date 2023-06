Seduta in rosso dall’Europa a Wall Street. Attesa per le prossime mosse delle banche centrali

Chiusure negative per le borse europee, che hanno vissuto una seduta debole e priva di grandi spunti. L'attenzione dei mercati resta sulle prossime mosse delle banche centrali. C'è attesa per l'audizione del presidente della Fed Jerome Powell davanti alla Commissione per gli Affari finanziari del Congresso, in agenda domani e giovedì. Ma sui mercati pesa anche il taglio dei tassi di interesse, più contenuto del previsto in Cina: è la prima riduzione in dieci mesi e l'obiettivo di Pechino per ridare slancio all'economia, che stenta a riprendersi in questa fase post-Covid.

Milano cede lo 0,63% in linea con Francoforte che chiude a -0,55%, Londra perde un quarto di punto e Parigi lo 0,33%.

A Piazza Affari il titolo Tim guadagna lo 0,34% in attesa del cda di giovedì che potrebbe concedere una trattativa in esclusiva a Kkr per l'eventuale cessione della rete.

Riflettori ancora accesi sul titolo Pirelli (-1,93%): dopo il Golden Power annunciato dal governo, l'azionista Camfin ha fatto sapere che indicherà Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci per i ruoli, rispettivamente, di vice presidente esecutivo e di ceo di Pirelli.

Wall Street prosegue la seduta in territorio negativo.