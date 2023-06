Senegal, 9 morti durante proteste per la condanna del leader dell'opposizione

Nove persone sono state uccise in Senegal durante le violente proteste scoppiate dopo la condanna a due anni di carcere per il leader dell'opposizione Ousmane Sonko. Il bilancio è stato reso noto dal ministro dell'Interno Antoine Diome che ha anche ammesso che il governo ha limitato l'acesso ai social network, lo strumento ustao dalla protesta giovanile per organizzarsi.

Inizialmente accusato di stupro e minacce di morte da una giovane donna, Sonko è stato riconosciuto colpevole di "corruzione di giovani". La sentenza compromette la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. Una sentenza tutta politica sostiene l'opposizione, per l'inconsistenza delle prove e perché il presidente in carica, Macky Sall ha speso fatto incarcerare i suoi oppositori. Il presidente che è giunto quasi termine del suo secondo e ultimo mandato, che scade nel 2024, sta cercando in ogni modo di trovare un appiglio per poter restare al potere. Al momento della sentenza, il presidente del partito Pastef-les Patriotes, si trovava nella sua casa a Dakar, ma sotto controllo della gendarmeria. "Sequestrato", secondo la sua versione. Le forze di sicurezza hanno respinto, anche con la forza, ogni tentativo di avvicinamento da parte dei suoi avvocati o dei sostenitori.