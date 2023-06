Sequestra, picchia e violenta la compagna per 5 ore: arrestato un uomo di 37 anni

Un cittadino italiano di 37 anni è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato lo ha fermato venerdì sera a Sesto San Giovanni (Mi). Gli agenti sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo su richiesta della sorella della vittima. La donna non riusciva a contattare la sorella e, intuito che potesse esserci qualcosa di anomalo e pericoloso, si è recata presso la casa del compagno della sorella e ha chiamato la polizia quando il 37enne, visibilmente alterato, le ha impedito di vedere la congiunta.



I poliziotti, dopo una lunga trattativa, sono entrati nell'appartamento dove, a dire dell'uomo, la donna non doveva essere disturbata perché stava dormendo nella stanza da letto. Dopo pochi istanti, la donna, piena di lividi, è riuscita a scappare dalla stanza per abbracciare la sorella e l'uomo si è scagliato contro i poliziotti colpendoli al volto. La vittima ha detto ai poliziotti di essere stata minacciata con un coltello dall'uomo che, per quasi 5 ore, l'ha costretta a stare nel suo appartamento e a compiere atti sessuali dopo averle reso inutilizzabile il cellulare.