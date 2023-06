Sergei Rebrov è il nuovo ct della nazionale Ucraina

La Federazione Ucraina ha annunciato il nuovo ct della nazionale. Sergei Rebrov, l'ex attaccante della nazionale sarà il nuovo allenatore, in sostituzione di Ruslan Rotan e il suo contratto scadrà il 30 luglio 2026, quindi dopo i Mondiali organizzati negli Stati Uniti, Canada e Messico. In una dichiarazione il presidente della Federazione ucraina Andriy Pavelko ha detto che "questa è una nuova tappa nella storia del calcio ucraino. Un momento speciale, poiché la nuova pagina sarà scritta durante la legge marziale, in un periodo speciale per il nostro Paese" chiaro il riferimento al periodo che sta vivendo il paese, alla guerra scatenata dall'invasione da parte della Russia. Subito al lavoro il nuovo ct, visto chel'Ucraina deve giocare tre partite a giugno, un'amichevole inGermania (12 giugno) e due partite di qualificazione a Euro 2024contro Macedonia del Nord (16 giugno) e Malta (19).

Rebrov, 49 anni, ha trascorso gran parte della sua carriera alla Dynamo Kiev, vincendo nove titoli nazionali. Quindi è stato in Inghilterra, al Tottenham dal 2000 al 2004. Ha chiuso la carriera in Russia al Rubin Kazan nel 2009. Allenatore dal 2014, alla Dynamo Kiev fino al 2017, con due scudetti vinti, in panchina in Arabia Saudita, Ungheria al Ferencvaros e in Emirati Arabi dove è stato esonerato la scorsa settimana.