Lo spareggio Spezia-Verona si giocherà a Udine

La Serie A 2022-2023 deve emettere l’ultimo verdetto. Quale squadra retrocederà in Serie B assieme a Cremonese e Sampdoria? Hellas Verona e Spezia, infatti, con le sconfitte con Milan e Roma, hanno concluso a pari punti in classifica e, di conseguenza, saranno chiamate ad un ultimo importantissimo sforzo. Lo spareggio per non retrocedere, andrà in scena alla dacia Arena di Udine, dove le due squadre si giocheranno il tutto per tutto in una sola partita. Scelta fatta, considerando problemi riguardo all'ordine pubblico, tra le due tifoserie ci sono stati scontri a marzo, potrebbero portare a non giocare in notturna.

La decisione della Lega calcio serie A ha destato molte polemiche da parte degli spezzini; al riguardo, è di oggi l'intervento del sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini: “La scelta della Dacia Arena di Udine per giocare lo spareggio tra Spezia e Verona è un'offesa ai tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la nostra provincia, queste partite valgono la storia di un club e di un territorio e la scelta del campo deve essere presa con attenzione e risultare un territorio neutro per tutti".

Il sindaco Peracchini incalza: ”Il percorso pone problemi di sicurezza e ordine pubblico perché c'è il rischio evidente che le due tifoserie possano incontrarsi durante il tragitto e i rapporti tra i tifosi vanno considerati. Chiediamo alla Lega Serie A di rivedere questa decisione e trovare una soluzione che garantisca equità e imparzialità".

Ma la prima idea era stata quella di far giocare la partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia, venerdì “occupato” per finale del campionato Primavera, ma poi libero. Sarebbe stata una location che avrebbe evitato ai tifosi dello Spezia una lunga trasferta. E invece non è arrivata la fumata bianca nonostante l'intervento del Viminale. Così la scelta è caduta sulla Dacia Arena.