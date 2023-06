Settimana in frenata per le borse

Si chiude una settimana in cui le borse hanno decisamente frenato dopo la crescita della prima parte di giugno. Oggi un calo di circa mezzo punto percentuale per la borsa di Milano, calo settimanale di oltre il 2% in tutti i principali indici europei.

Oggi non hanno aiutato gli indici dei direttori acquisti, o Pmi, che nell'Eurozona sono scesi più delle attese. L'indice composito è risultato pari a 50,3, appena sopra la quota 50, che segna il confine tra contrazione ed espansione dell'economia. Sono i primi dati macroeconomici di giugno e mostrano una ulteriore difficoltà della manifattura: l'indice nell'Eurozona è sceso a 43,6. In Germania, primo partner commerciale dell'Italia, è a quota 41. Meglio i servizi, a quota 52,4, ma anche in questo caso in netto calo rispetto al 55,1 di maggio.

I ribassi di oggi sono anche il frutto dei rialzi dei tassi delle banche centrali decisi ieri. Il più importante è quello da 50 punti base deciso dalla banca d'Inghilterra. Il più eclatante è quello della banca centrale turca: aumento da 650 punti base per provare a fermare la caduta libera della lira turca, che però continua anche oggi perché gli analisti si aspettavano un aumento di circa mille punti base. L'euro solo a giugno si è apprezzato del 23% verso la lira turca, ora per comprare un euro servono 27 lire, cinque anni fa bastavano 5 lire.

A Piazza Affari in evidenza Tim (-0,50%), dopo che ieri il cda ha deciso di avviare una trattativa in esclusiva per la vendita della rete con il fondo americano KKR.

Riflettori anche su Eni (-0,64%), che oggi assieme alla controllata Var Energi ha annunciato l'acquisto di Neptune, società di esplorazione e produzione, prevalentemente di gas, operazione da 4,5 miliardi di euro.