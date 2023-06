Settimana in rosso per le borse, con cali compresi tra il -2,3% di Milano e il -3,2% di Francoforte

Seduta negativa per le borse europee dopo gli indici manifatturieri Pmi di giugno, che Indicano un rallentamento dell'attività soprattutto in Germania. Francoforte la peggiore cede lo 0,98%, Milano -0,71%, Londra e Parigi cedono mezzo punto percentuale. La settimana si chiude in rosso per le borse, con cali compresi tra il -2,3% di Milano e il -3,2% Di Francoforte. Negativa anche Wall Street, anche qui gli indici Pmi sono minori delle attese. Saipem maglia nera -4,44%, male anche industriali e le banche. Lo spread resta a 163 punti base, il rendimento decennale scende sotto il 4%. Gas a 32,7 euro mwh, Brent a 73,5 dollari al barile.