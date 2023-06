Sì del Congresso Usa all'aumento del tetto al debito. Biden: "Una grande vittoria"

Scongiurato il rischio default (fallimento) per gli Stati Uniti. Joe Biden festeggia: e annuncia per oggi un discorso agli americani.



Sia la Camera dei Rappresentanti americana, sia più tardi il Senato, hanno infatti approvato l'accordo bipartisan per aumentare per due anni il tetto del debito pubblico, fino a 31mila e 400 milioni di dollari, in cambio di tagli alle spese sociali.

La Camera, controllata dai Repubblicani, ha espresso 314 voti a favore: i voti contrari sono stati 117. Il Senato ha dato il via libera stanotte - pochi minuti prima delle 5 del mattino italiane - non prima di aver discusso 11 emendamenti, segno che i malumori dell'ala "liberal" del partito Democratico non erano del tutto rientrati.

Ora la legge approda sul tavolo del presidente Biden per la promulgazione: che deve arrivare prima del 5 giugno, data indicata dalla segretaria al Tesoro Janet Yellen come scadenza per evitare un default, cioè l'incapacità del governo federale di pagare i suoi debiti.

Joe Biden apprezza. “Una grande vittoria per la nostra economia”, dice ringraziando i due leader della maggioranza nelle due Camere, il democratico Schumer e il repubblicano McCarthy. E poi: “Non vedo l'ora di firmare il testo, venerdì parlerò direttamente agli americani”. Il suo discorso è atteso alle 19 ora di Washington: in Italia sarà l'una di notte.



Dopo il voto della Camera il presidente aveva parlato di "passo avanti cruciale per prevenire il primo default in assoluto e proteggere la storica ripresa guadagnata a caro prezzo nel nostro Paese. Sono stato chiaro, l'unica strada è un compromesso bipartisan che possa guadagnare il sostegno di entrambe le parti. Questo accordo soddisfa tale condizione".