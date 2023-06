Si è spento il piccolo Mirko, il bimbo malato terminale che amava i supereroi

Mirko non ce l’ha fatta. Il bambino di sette anni, ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino per una grave forma di tumore ai polmoni, si è spento nella serata di venerdì.

La sua storia aveva commosso molto nelle scorse settimane quando il piccolo, ormai in fin di vita, aveva espresso un ultimo desiderio: incontrare i supereroi. All’appello del padre avevano risposto in tanti, arrivando a Torino anche da altre città d’Italia. Uomini travestiti da supereroi si sono calati dal tetto del Regina Margherita fino alla finestra della stanza dov'era ricoverato, regalando un’ora di gioia e un ultimo grande sorriso al piccolo Mirko.

All'ingresso dell'ospedale, lo scorso 2 giugno, tutto quel calore fatto di bambini, schiamazzi e normalità aveva confortato Mirko e la famiglia, anche solo per un attimo. Erano attese decine di persone: ne sono arrivate centinaia, ad applaudire e incitare. A dare un filo di forza alla famiglia. “Abbiamo visto molto di più di quello che si poteva attendere - aveva raccontato Alessio, papà di Mirko -, non pensavamo di ricevere questo riscontro, quest'affetto”. Era stato organizzato tutto in appena quarantotto ore, il tempo stringeva e la direzione sanitaria aveva dato l'ok a riempire i giardini di fronte all'entrata.

''Mirko ha cessato di soffrire e ora è finalmente libero di tornare a giocare sereno e senza sofferenza''. Così il papà del bimbo ha annunciato la morte del piccolo. ''Ha lottato oltre un anno, andando oltre a molte prospettive e non perdendo mai il sorriso'', aggiunge ricordando ''questo anno difficile ma che ha insegnato a molte persone cosa vuol dire lottare e sorridere, apprezzare le piccole cose e tutto ciò lo ha fatto un supereroe di soli 7 anni, Super M''.