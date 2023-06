Sidro al metanolo fa strage in Russia: 30 morti e 50 intossicati in diverse regioni

Il sidro, tagliato con il metanolo anziché con etanolo, fa strage in Russia. Secondo alcune ipotesi però potrebbe essere stato tagliato anche con il liquido antigelo a base di alcol tecnico. Il bilancio provvisorio parla di almeno 30 morti e 50 intossicati ricoverati in gravissime condizioni in diverse regioni russe, maggiormente a Samara e Ulyanovsk. C’è allarme su tutto il territorio nazionale russo: le autorità avvertono di non acquistare e di non consumare bevande del marchio “Mister sidr” alla spina e da portar via. Nella sola regione di Ulyanovsk in un giorno sono stati ispezionati 444 punti vendita, nei 34 dei quali sono stati sequestrati 216 barili da 30 litri ciascuno contenenti la bevanda potenzialmente pericolosa per la salute.

Intanto è stato fermato e interrogato il proprietario dell’azienda produttrice del veleno, il 32enne imprenditore Anar Afat Ogly Guseinov. L’imprenditore non è un volto nuovo per gli investigatori: nell’aprile del 2022 è già stato multato per vendita di bevande alcoliche senza licenza. L’imprenditore, in base al Codice Penale russo, rischia al massimo 10 anni di reclusione.

Ora si teme la diffusione della bevanda velenosa sull’intero territorio russo.