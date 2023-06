La morte di Silvio Berlusconi, profondo cordoglio dei protagonisti del mondo del calcio

" AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell'indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan. Grazie Presidente, per sempre con Noi". Così il Milan su Twitter ricorda il suo ex presidente Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni.

Moltissimi personaggi del mondo dello sport e del calcio hanno espresso il loro cordoglio per la morte del presidente Silvio Berlusconi: dagli amici più intimi come il "braccio destro" Adriano Galliani ai “nemici sportivi” come Aurelio De Laurentis.

Arrigo Sacchi traccia un breve ricordo del presidente che lo ha reso famoso in tutto il mondo: "Provo un grande dispiacere. E' stato un grande personaggio, generoso, che ha cercato di migliorare l'Italia e lo sport, ma non sempre è stato compreso". Così nel giorno della scomparsa del presidente, Arrigo Sacchi: "L'avevo chiamato qualche giorno fa, ma non sono riuscito a parlargli".

L'amico più vicino al presidente Adriano Galliani , interviene con un post su Facebook: "Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l'amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore. Adriano Galliani". Galliani è stato per oltre 30 anni l'amministratore delegato del club rossonero, ruolo che ricopre ora anche al Monza dopo l'acquisto da parte di Berlusconi.

Anche il Napoli, in una nota sul proprio sito ufficiale, esprime vicinanza per la perdita dell'uomo di sport: "Il presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi".

Filippo Galli, ex difensore del Milan, colpito dalla morte del presidente, esprime tutta la sua tristezza per la perdita e lancia l'idea di intitolare lo stadio al grande presidente. "Se l'idea partisse da iniziativa popolare, sarebbe una soluzione da poter percorrere", prosegue Galli in merito all'intitolazione del nuovo stadio del Milan a Berlusconi. "Gli ultimi decenni del club sono legati a lui. Personalmente ho tanti ricordi, personali e pubblici. Ricordo l'entusiasmo con cui ci spiegò della presentazione all'Arena civica di Milano, dell'arrivo dell'elicottero. Aveva un entusiasmo incredibile e questo, insieme a tante altre cose, ci fece capire la grandezza di ciò che aveva in testa. È stato un visionario e un precursore- conclude Galli - La sua ultima esperienza al Monza dimostra la capacità manageriale: non sempre chi investe riesce a portare risultati, ma lui e la società ce l'hanno fatta, prelevando un club in una situazione difficile e portandolo in serie A".

Non poteva mancare l'intervento di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, che si unisce al cordoglio dei familiari di Berlusconi: "Silvio Berlusconi ha cambiato la storia del calcio italiano, è stato un vincente che ha saputo imprimere un'impronta chiara e indissolubile nello sviluppo del nostro mondo. Il suo contributo in termini di passione, di innovazione e di investimenti, sempre con un'attenzione particolare al bel gioco e al divertimento, è stato fondamentale per l'affermazione del nostro movimento in campo internazionale". Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, lo ricorda in una nota: "Una notizia che ci ha reso tutti molto tristi, che anche se si sapeva che c'erano delle condizioni di salute complicate non ha trovato preparato nessuno. Lo sport gli deve moltissimo, 29 trofei in 31 anni, di cui 13 internazionali, non a caso il Milan fino a pochi mesi fa era la squadra più titolata in assoluto. E' impressionante la bacheca, merito della sua genialità, generosità e capacità organizzativa. Un uomo di sport poi poliedrico: un aneddoto, avevo proposto di dargli il Collare d'oro per il merito sportivo a fine anno, sperando che le sue condizioni di salute gli consentissero di venirlo a ritirare. E' un pezzo del paese che se ne va. Nello sport abbiamo veramente perso un gigante sotto ogni punto di vista, mi unisco al dolore di tutti i familiari".

Il Presidente Urbano Cairo con i Consiglieri, dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il settore giovanile del Torino Football Club, "profondamente commossi, sono vicini con affetto alla famiglia Berlusconi per la scomparsa di Silvio Berlusconi, geniale imprenditore, grande innovatore e figura di primissimo piano della politica italiana", lo scrive il club granata nel messaggio pubblicato sul sito ufficiale. "Berlusconi, proprietario del Monza, è stato per 31 anni Presidente del Milan, con un palmarès che ha reso il Club rossonero una delle Società più titolate e conosciute in tutto il mondo. Ai suoi affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio nel ricordo di un grande protagonista".

La squadra più titolata al mondo, il Real Madrid ricorda Berlusconi in una nota sul sito: "Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale presidente del Monza". Il Real Madrid - si legge sul sito del club della Liga spagnola - "desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di Milan e Monza.