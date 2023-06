Silvio Berlusconi torna in ospedale al San Raffaele

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è all'ospedale san Raffaele di Milano. L'ex premier è stato nuovamente ricoverato nella struttura da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero, spiegano fonti qualificate.

Sarebbe arrivato da poco, accompagnato dalla scorta, e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero. Dovrebbe trascorrere la notte in ospedale.

Domani era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo ‘stato maggiore’ di Forza Italia.

Rassicurazioni arrivano dal vicepremier Antonio Tajani, che specifica che la decisione del ricovero segue un iter di controlli già previsti: “Sono controlli che erano già previsti, sono stati soltanto anticipati di qualche giorno” ha commentato il ministro degli Esteri.