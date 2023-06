Sisma di magnitudo 5 nell'ovest della Francia: "Tra i più forti registrati in area metropolitana"

Si tratta di "uno dei terremoti più forti registrati sul territorio metropolitano", ha scritto su Twitter il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale Christophe Béchu. "Finora i servizi di soccorso hanno curato un ferito lieve e sono stati registrati numerosi casi di caduta di massi e crepe", ha continuato il ministro.

I vigili del fuoco "eseguono azioni di ricognizione, per rispondere alle chiamate e verificare lo stato degli edifici, in particolare quelli debilitati durante il primo sisma di venerdì sera", ha riferito la prefettura di Deux-Sèvres.

Nella Francia continentale l'ultimo terremoto di magnitudo superiore a 5 risale al 2019 nella Drome. "In media, ce n'è uno ogni 10 anni", ha detto Jèrome Vergne, sismologo dell'Earth and Environment Institute di Strasburgo. "Nella regione, l'ultima scossa di entità abbastanza simile risale al 1972 ad Olèron. Quindi per la regione del grande ovest, è davvero un evento importante", ha sottolineato.