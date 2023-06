Social media: Marck Zuckerberg sfida Elon Musk con una piattaforma simile a Twitter

E' in arrivo una nuova sfida da affrontare per Elon Mask, quella lanciata dal ‘collega-avversario' Mark Zuckerberg.

L'imprenditore statunitense avrebbe un piano per lanciare quella che definisce "la risposta a Twitter": un'App simile alla piattaforma di Musk, ma che sia "gestita in modo sano", afferma Zuckerberg, secondo quanto affermerebbe una mail inviata dal chief product officer di Meta di cui è venuto in possesso il sito The Verge.

Il nome in codice della nuova sfida tecnologica è 'Project 92', il nome pubblico 'Threads'. La nuova piattaforma sarebbe sostenuta da personaggi come il Dalai Lama e Oprah Winfrey, rispettivamente 19 e 42 milioni di follower su Twitter.