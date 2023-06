Sommergibile disperso, chi è Suleman Dawood lo studente 19enne figlio del milionario pakistano

Il diciannovenne Suleman Dawood, a bordo del sommergibile scomparso Titan, è uno studente della Strathclyde University di Glasgow, in Scozia. Si trova a oltre 3mila metri di profondità nell'Atlantico insieme a suo padre Shahzada Dawood, milionario pakistano. I due hanno pagato mezzo milione di dollari per poter viaggiare negli abissi e vedere da vicino il relitto del Titanic.

Secondo i media locali, il patriarca Hussain Dawood, padre di Shahzada Dawood e nonno di Suleman, è uno degli uomini più ricchi del Paese e da quando lo Stato è nato nel 1947 questa famiglia ha operato ai massimi livelli nell'industria.

L'università scozzese ha scritto: "I nostri pensieri sono con le loro famiglie e i loro cari e continuiamo a sperare in un finale positivo". Nel parlamento regionale scozzese, il deputato Pam Duncan-Glancy dello Scottish National Party (SNP) ha ricordato il giovane.

Nonostante una ricerca su larga scala, il veicolo non è stato ancora localizzato e non ci sono più speranza di trovare vivi i membri dell'equipaggio . Secondo le stime delle autorità, l'ossigeno a bordo potrebbe essere ormai esaurito.

Secondo i media britannici, la famiglia Dawood vive nel sud-ovest di Londra e si dice che sia rimasta in Canada per diverse settimane prima del viaggio subacqueo. La madre viene dalla Germania e in un comunicato la famiglia ha descritto Suleman come un "grande fan della letteratura di fantascienza". Gli piace imparare cose nuove, è un amante del cubo di Rubik e gioca a pallavolo. Si era da poco diplomato in una scuola del Surrey, in Inghilterra.

La famiglia Dawood con la mamma di Suleman, Christina, e la sorella Alina ha scritto nei giorni scorsi in una nota: "Siamo molto grati per la preoccupazione mostrata dai nostri colleghi e amici e vorremmo chiedere a tutti di pregare per la loro sicurezza".